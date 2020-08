Bayern faz alteração na lista de atletas da UCL

Próximo adversário do Chelsea neste sábado (8), na Champions League, o Bayern de Munique alterou a lista de atletas para a competição. Segundo o site oficial da UEFA, os atuais campeões alemães adicionaram algumas joias no plantel. A princípio, Bright Arrey-Mbi, Jamal Musiala e Malik Tillman entram nos lugares de Lasse Mai, Oliver Batista Meier, Sarpreet Singh e Joshua Zirkzee.

A dança das cadeiras é permitida pela UEFA, levando em conta dois critérios. São eles a limitação do plantel a 25 atletas na lista. O outro quesito é o registro prévio dos jogadores a nível doméstico desde 3 de fevereiro. No que diz respeito aos Blues, cinco da Base estão inscritos.

De olho na Liga dos Campeões

Antes de mais nada, vale destacar que a temporada da Bundesliga chegou ao fim no dia 27 de junho, consagrando o Bayern campeão. Em seguida os bávaros disputaram a final da Copa da Alemanha e somaram mais um título. Desde então o grupo de Hans-Dieter Flick teve uma breve pausa. Com dois troféus, a meta é a possível Tríplice Coroa, como aconteceu em 2012/2013.

Com vantagem no placar, os alemães têm apenas um desfalque. Trata-se do francês Ben Pavard, lesionado. Campeão do Mundo ao lado de Olivier Giroud, Pavard está fora devido à uma lesão no tornozelo. Diferentemente do Chelsea, cujas baixas são nove.

Vantagem construída no jogo de ida

Principal nome do Bayern na atual temporada, Robert Lewandowski está tranquilo. Em entrevista, o atacante afirma que não há motivos para temer os Blues. “O Chelsea está jogando bem [mas] eu não me preocupo. Nós sabemos que somos o Bayern de Munique e temos um grande respeito [pelo Chelsea]. Sabemos que estamos em boa forma e o que aconteceu no jogo de ida”, disse à ESPN.

O placar da ida e a pausa dos jogos podem ser outra vantagem aos alemães. “Nós precisamos ir bem nos primeiros 20 minutos, estamos revigorados após a pausa [da Bundesliga]”, ressalta o polonês.

Sequência de vitórias

Para completar o cenário vantajoso, os bávaros somam 17 jogos de invencibilidade. Além da vantagem no placar, o Bayern joga a volta em casa. Contudo, aos mais supersticiosos, das cinco partidas da atual temporada, eles só venceram uma em seus domínios pela Champions.

Diante do contexto mencionado na matéria, Flick poderá inclusive poupar dois atletas. São eles Joshua Kimmich e Thiago. Ambos estão pendurados com cartões. O vencedor desse duelo enfrentará Barcelona ou Napoli na sequência.

E o Chelsea?

Enquanto o Bayern é franco favorito pela vantagem no placar e ter um elenco mais descansado, o Chelsea vive situação oposta. Ainda se recuperando do vice na FA Cup, Lampard tem praticamente um time inteiro de desfalques.

E conforme foi dito acima, os atleta entraram apenas na Lista A da Champions. Ou seja, se quiser avançar para as quartas, Frank Lampard precisará de um milagre. Isso porque não contará com seu principal jogador ofensivo. Christian Pulisic está fora de quatro a cinco meses. Camisa 10, Willian pode nem atuar no sábado.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp