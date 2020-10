Atletas do Chelsea envolvidos na pausa internacional

Alguns futebolistas do Chelsea entraram em campo para compromissos com os selecionados nacionais. A quarta-feira (7) foi marcada por amistosos entre as seleções europeias. Primeiramente, vamos falar sobre Olivier Giroud. O francês marcou dois gols na goleada por 7 a 1 contra a Ucrânia. Camavinga, atleta do Rennes, Mykolenko (contra), Tolisso, Mbappe e Griezmann deram números finais ao jogo amistoso.

Dois gols na partida número 100 de Giroud com a camisa do selecionado nacional francês. Ou seja, apenas sete atletas têm mais partidas na seleção francesa do que o atleta do Chelsea. Por outro lado, N’Golo Kanté não participou do embate contra a Ucrânia, que é comandada por Andriy Shevchenko, ex-jogador do time londrino.

Alemanha

Também de forma amistosa, Alemanha e Turquia se enfrentam em Colônia. Kai Havertz participou do duelo que teve o placar final decretado em 3 a 3. Primeiramente, Draxler, Neuhaus e Waldschimdt fizeram os gols alemães. Por outro lado, Tufan, Karaca e Karama, esse último gol no minuto 49 do segundo tempo, igualaram para a Turquia. Além disso, Havertz concedeu assistências para os gols de Neuhaus e Draxler. Por fim, o atleta do Chelsea foi substituído na reta final do jogo.

Espanha

Kepa Arrizabalaga conseguiu um clean sheet contra a seleção de Portugal. O jogo entre selecionados da Península Ibérica terminou com o placar de 0 a 0, em território lusitano. A Espanha teve mais posse de bola, entretanto, Cristiano Ronaldo e Renato Sanches acertaram o travessão do goleiro do Chelsea.

Itália

Emerson Palmieri participou da goleada italiana por 6 a 0 contra a Moldávia. O lateral-esquerdo entou no minuto 66 (21 do segundo tempo) para atuar no embate amistoso entre as seleções. Por outro lado, Jorginho foi relacionado para o jogo, mas não entrou na partida.

Croácia

Em St. Gallen (Suiça), a Croácia mediu forças contra a seleção mandante. Mateo Kovacic entrou em campo e atuou por, aproximadamente, uma hora com o uniforme vice-campeão do mundo. A Croácia venceu o amistoso por 2 a 1. Por outro lado, os próximos passos croatas serão na Liga das Nações contra Suécia e França.

Dinamarca

Andreas Christensen saiu do banco de reservas para atuar na vitória dinamarquesa por 4 a 0 contra as Ilhas Faroe. O defensor do Chelsea entrou no lugar de Philip Billing, do Bournemouth, para os 18 minutos finais do jogo. Além disso, Christensen teve a oportunidade de fazer o quinto gol em uma cabeçada, mas o goleiro visitante fez a defesa. Assim sendo, a Dinamarca enfrentará a Inglaterra, na próxima semana, pela Liga das Nações.

Inglaterra Sub-21

Callum Hudson-Odoi atuou nos 15 minutos finais do empate em 3 a 3 contra Andorra pela fase de classificação para Euro Sub-21. A equipe inglesa balançou as redes com Tom Davies, atleta do Everton, e Josh Dasilva, futebolista do Brentford. Além disso, Eddie Nketiah, do Arsenal, também colocou seu nome na lista de artilheiros.

Por outro lado, Marc Guehi, zagueiro do Chelsea emprestado ao Swansea, foi relacionado, mas não atuou no embate. Por fim, a seleção da Inglaterra pode assegurar sua classificação para Euro-21 com uma vitória no próximo compromissos, contra a Turquia, no Molineux. O embate está agendado para a próxima terça-feira.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp