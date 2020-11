Agenda de jogos: Confira os próximos compromissos do Chelsea

24 de novembro (terça) – Premier League Cup Sub-17 – 8h – Southampton x Chelsea

Esse será o segundo jogo do Chelsea na edição inaugural da competição de base. Na primeira fase, a equipe de Londres mede forças contra Reading, Southampton e Fulham. Anteriormente, o Chelsea venceu o Reading, por 1 a 0, em jogo realizado no dia 27 de outubro. O gol do Chelsea foi marcado por Malik Mothersille. Por fim, o terceiro jogo está agendado para 20 de janeiro, contra o Fulham, no centro de treinamento de Cobham.

24 de novembro (terça) – UEFA Champions League – 14h55 – Rennes x Chelsea

No mesmo dia, os comandados de Frank Lampard entram em campo para o compromisso da UEFA Champions League. O jogo será realizado em Roazhon Park e com transmissão do canal TNT. Além disso, o duelo será realizado pela 4ª rodada da competição europeia. Primeiramente, o Chelsea é líder do Grupo E com sete pontos em três duelos. Por outro lado, o Rennes, que tem um ponto em três compromissos, busca a primeira vitória na Liga dos Campeões da Europa.

28 de novembro (sábado) – Premier League Sub-18 – 8h- Fulham x Chelsea

Um duelo direto na Divisão Sul na Premier League Sub-18. Afinal, o Chelsea é o sexto colocado com 14 pontos. Dois pontos a menos que o Fulham, que tem 16 pontos somados e está na quarta colocação da chave. Por fim, os Blues buscam reabilitação após a derrota contra o Aston Villa. Assim sendo, o revés custou uma queda na tabela ao time de Cobham. Por outro lado, o plantel do Villa Park assumiu a primeira colocação da Divisão Sul. Em conclusão, Fulham e Chelsea será realizado no Imber Court, com mando do FFC.

29 de novembro (domingo) – Premier League – 13h30 – Chelsea x Tottenham

Um clássico protagonizado pelos dois melhores ataques da competição nacional. Primeiramente, o Chelsea, segundo colocado da Premier League, com 22 gols marcados em nove jogos. Por outro lado, o Tottenham, primeiro colocado da PL, que tem 21 gols marcados. Além disso, os times de Londres estão separados por dois pontos e somam as maiores sequencias invictas do Campeonato Inglês: o Tottenham não perdeu nos últimos oito jogos. Por outro lado, o Chelsea não foi superado nos últimos sete compromissos da Premier League.

As outras equipes

Segundo o calendário dos Blues, o próximo jogo da equipe de desenvolvimento do Chelsea será em dezembro. No dia 4 de dezembro, contra o Leicester, em jogo válido pela Premier League 2. A partida está agendada para às 16h (horário de Brasília), em Kingsmeadow.

Por falar na região de Kingston upon Thames, o próximo embate do Chelsea Women está agendado para dia 6 de dezembro. O jogo contra o West Ham está previsto para às 11h (horário de Brasília), em Kingsmeadow. Assim sendo, os times entram em campo na 8ª rodada da Women’s Super League. Por fim, vale relembrar que o time de Emma Hayes tem um jogo a menos na competição. Afinal, o duelo contra o Aston Villa foi remarcado para o mês de janeiro de 2021.

—

