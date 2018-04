Como a Copa do Mundo pode afetar o Chelsea este ano?

Como a Copa do Mundo pode afetar o Chelsea este ano?

O ano de Copa do Mundo é sempre uma grande expectativa, já que o mundo inteiro está focado em prestigiar as suas seleções em partidas históricas. Apesar de ser um evento que traz grande visibilidade para o esporte, os times dos países que participam podem se prejudicar, isso porque precisam compartilhar os seus jogadores com as seleções nacionais. E um desses times é o Chelsea. Por isso, neste artigo vamos mostrar como a Copa do Mundo pode afetar o Chelsea este ano?

Já listamos alguns dos jogadores que podem deixar o nosso time desfalcado. A principal preocupação é sobre os jogos que antecedem a Copa do Mundo, já que mesmo que os jogadores queiram dar o seu melhor, há sempre um nervosismo de saberem ou não se vão conseguir ser convocados para o Mundial. Além disso, a ansiedade do que estar por vi pode tirar o foco e o desempenho total dos jogadores para os seus times.

A Copa do Mundo começa no dia 14 de junho, mas os jogadores serão convocados no dia 21 de maio. A FIFA somente liberou os jogadores para jogarem a final da Liga dos Campeões. Mas, quem não está nesta final, deverá já se dirigir com a sua seleção para dar inícios aos treinos. Os que jogam na final, devem se unir à sua seleção já no dia 28 de maio. Ou seja, todos os jogos entre o dia 21 de maio até a final da Copa do Mundo, que acontece dia 15 de julho de 2018 poderão ser afetados.

Como funciona o calendário de campanha do Chelsea?

O calendário de campanha do Chelsea se baseia no calendário europeu, dessa forma, a campanha que está valendo é a que começou em julho de 2017 e vai até 30 de junho de 2018. Dessa forma, a Copa do Mundo não influencia tanto os jogos do time, pois afetaria apenas 15 dias do seu ano de campanha, o que já estaria se encerrando. Abaixo listamos os campeonatos que o Chelsea está e também como a Copa do Mundo pode afetá-los.

Como a Copa do Mundo pode afetar a Liga dos Campeões?

Segundo a exclusão da FIFA, não. Já que os jogadores estão liberados para jogar até a final do campeonato. O Chelsea estava entre os 16 times europeus das oitavas de finais e como já sabemos ficou pelo caminho e não chegará a final no dia 26 de maio de 2018, em Kiev na Ucrânia. Certamente se os Blues tivessem avançado na competição teria sido mais interessante para nós torcedores, pois a nossa maior ambição nesta temporada, era a conquista de mais uma Liga dos Campeões.

No âmbito geral, quem chegar até a final se não tiver um elenco numeroso para fazer rotações e dar uma poupada no elenco, pode sofrer perdas por lesão que impactem nas seleções que estão no Mundial.

A Copa do Mundo afetaria a Premier League ou a Copa da Liga de Futebol Inglesa?

O Chelsea está em quinto lugar na Premier League, atrás do Man City, Man United e Liverpool e Tottenham. O encerramento da liga é no dia 13 de maio de 2018, portanto não vai ser afetada pela a Copa do Mundo. Segundo os apostadores do site da Betway Esporte o Chelsea tem ainda probabilidades de se classificar para a próxima Liga do Campeões. Já a Copa da Liga de Futebol Inglesa que reúne times da Inglaterra como também de Gales e é um dos mais antigos campeonatos de futebol do mundo já terminou com o Manchester City sendo o campeão.

E o que acontece com a FA CUP?

Este é um campeonato inglês que é patrocinado pela empresa Emirates. Diversos times são aceitos, reunindo times de todo o Reino Unido. A final dessa Copa acontece no dia 19 de maio de 2018 e o ganhador se classifica para jogar a Europa League. Ou seja, a final desse campeonato é antes mesmo da data de apresentação dos jogadores, não prejudicando o Chelsea, que pode estar disputando esta final e salvando de certa a forma a temporada que foi marcado por resultados abaixo do esperado.

Ou seja, a Copa do Mundo é um evento que mesmo tendo um calendário curto e intenso gera um grande movimento entre todos os jogadores. A exposição que o evento global geral, as possibilidades de expansão para as carreiras e o fato de ser uma oportunidade única para alguns fazem desse evento um torneio sempre histórico. Quando a Copa do Mundo acaba, os times também precisam lidar com os resultados, tais como: jogadores machucados e aumento do valor de mercado de jogadores. Ou seja, mesmo que a Copa do Mundo não vai afetar o Chelsea diretamente, este evento afetará indiretamente.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp