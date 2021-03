Com emoção na Champions e vitória da WSL, veja a semana do Chelsea Women

Em uma semana com dois jogos importantes, o Chelsea Women conseguiu duas vitórias. Pela Champions, emoção foi a palavra do jogo. Por outro lado, na WSL, um triunfo tranquilo para se manter na ponta da tabela.

Vantagem apertada

Após passar pelo Atlético de Madrid, as Blues viram o sorteio colocar o Wolfsburg no seu caminho para o tão sonhado título europeu.

O jogo foi na quarta-feira (24) e, por conta de restrições de viagem entre Inglaterra e Alemanha, ocorreu em Budapeste, capital da Hungria. Ainda assim, o time londrino jogava como mandante.

O retrospecto não era nada favorável para o Chelsea, que nunca havia vencido as Lobas em seis confrontos. Porém, a primeira partida das quartas de final serviu para colocar um fim no tabu. O primeiro tempo foi completamente dominado pelo Wolfsburg, mas com Ann-Katrin Berger em noite inspirada o time manteve o 0 a 0.

Para a segunda etapa a equipe de Emma Hayes melhorou e, ainda no início, fez dois gols com Sam Kerr e Pernille Harder, marcando contra seu ex-clube. As alemãs ainda pressionavam e conseguiram diminuir o placar após pênalti cometido pela capitã Magdalena Eriksson.

No final, o time foi apto a manter a vantagem para o jogo de volta, que também será em Budapeste. Um empate é suficiente para classificar as inglesas, porém uma derrota simples (1 a 0) as elimina.

Liderança reforçada

No sábado (27) o Manchester City venceu apertado o Reading e tomou o primeiro lugar. Por isso, todos os olhares estavam na partida entre Chelsea e Aston Villa um dia depois.

De volta ao Kingsmeadow após cinco jogos seguidos fora de casa, as Blues receberam o time da cidade de Birmingham para retomar a liderança anteriormente perdida.

Devido ao fato da partida ser entre a ida e a volta da Champions League, Hayes optou por mudar o elenco, visando descansar jogadoras e não arriscar lesões.

Contudo, as mudanças não foram um problema para as mandantes. Apesar de não dominar a partida, impuseram uma performance suficiente para ganhar.

Com dois gols de Kerr, um em cada tempo, o Chelsea manteve a liderança e a vantagem de dois pontos para o City. O jogo também marcou a partida de número 50 de Guro Reiten pelo time londrino.

