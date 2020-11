Cole sobre Ziyech: “Um grande jogador para o Chelsea”

Ashley Cole falou sobre o impacto positivo ao Chelsea causado por Hakim Ziyech. Ex-atleta do clube, Cole concedeu entrevista ao site oficial do clube e não poupou elogios ao atleta marroquino. Ex-lateral do clube de Stamford Bridge, ele elogiou a parceira de Ziyech com James, pelo lado direito. Por fim, Ashley Cole concedeu suas impressões sobre a equipe do Chelsea na atual temporada. Confira.

O impacto do novo atleta

“Nós assistimos a qualidade dele na temporada passada da Champions League e o impacto que ele teve no Ajax. Ele ficou um pouco fora do radar por casa da lesão. Mas agora ele voltou e parece estar em forma. Parece estar gostando da maneira como Frank joga e dos companheiros no Chelsea. Ele está usando o pé esquerdo com perfeição e já está trazendo resultados. Portanto, eu acho que ele é um grande jogador para o Chelsea, iniciou Ashley Cole.

O entrosamento de Ziyech com James

“A relação que eles tiveram no jogo. Eles tão iniciando uma boa parceria. Ziyech gosta de avançar e dar espaço para James atacar. É um ponto forte dele e é difícil marcar quando você entra nessas áreas. Assim sendo, quando Ziyech usa seu pé esquerdo, ele tem ótimos corredores como Timo Werner, que adora correr por trás dos zagueiros. É muito positivo vê-lo [Ziyech] em um posicionamento ofensivo”.

Estou muito feliz. O Chelsea sofreu um gol [contra o Sheffield United], mas eles estão definitivamente parecendo mais fortes defensivamente e sólidos como um time agora”, afirmou Ashley Cole.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp