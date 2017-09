Christensen é a renovação que o Chelsea precisa

Não são todos os torcedores do Chelsea que conhecem. Alguns até ouviram falar, mas nunca tinham visto jogar. O jovem zagueiro dinamarquês Andreas Christensen vem sendo uma importante peça para os Blues no começo da temporada 2017/18 – chegando até a deixar o experiente Cahill no banco. Com 1,88m, ele é fundamental para as bolas aéreas alçadas contra o Chelsea, assim como foi por duas temporadas no Borussia Monchengladbach.

Potencial desde a base

Contratado pelo Chelsea junto ao Brondby, da Dinamarca, em 2012, Christensen chegou no clube com apenas 16 anos. Mesmo com pouca idade, o zagueiro veio para atuar na equipe sub-19. De 2012 até 2015, o garoto atuou pelos times de base dos Blues, somando 83 jogos e cinco gols. No mesmo ano, subiu para o time principal e entrou em três jogos – mas apenas como teste.

Ainda em 2015, o jovem foi emprestado para o Borussia Monchengladbach. Atuar no futebol alemão seria a prova de fogo para conquistar uma oportunidade na equipe principal do Chelsea, já que o campeonato nacional é um dos mais exigentes na parte física. E foi lá que Christensen pôde mostrar todo o seu potencial. Em pouco tempo virou referência na zaga dos alemães.

Em duas temporadas, Christensen tornou-se o paredão do time. O principal responsável pelos desarmes e interceptações. Isso tudo também contra os gigantes europeus na Liga dos Campeões, como Manchester City, Juventus e Barcelona. Com as boas atuações, outros clubes começaram a ficar de olho no zagueiro dinamarquês, que encerrou sua passagem pelo futebol alemão com 82 jogos e sete gols.

Retorno aos Blues

Agora, de volta ao Chelsea e vendo seu ‘concorrente’ Zouma ser emprestado ao Stoke City, Christensen tem o caminho aberto para colocar em prática todo o seu futebol e crescer ainda mais na zaga do time. Até o momento, ele já jogou em cinco partidas desde o retorno e mostrou à torcida que pode ser um titular absoluto do clube nos próximos anos.

Além disso, ele é tudo que Antonio Conte esperava para poder continuar com sua formação de três zagueiros. Enquanto o dinamarquês segura a zaga pelos desarmes, David Luiz fica mais solto para subir ao meio campo e poder dar botes ou armar jogadas, como gosta de fazer. Fora eles, o Chelsea ainda tem Azpilicueta, Rüdiger e Cahill.

Conquistas e seleção

Em sua curta carreira até aqui, Christensen já participou da conquista de quatro títulos. Três deles da base: Premier League sub-23, FA Youth Cup e UEFA Youth Cup. Com a equipe principal, esteve presente na conquista da Capital One Cup, em 2015.

Pela seleção dinamarquesa, Christensen tem 12 jogos, sendo quatro deles pela Eurocopa sub-21 de 2015. Até o momento, não marcou nenhum gol.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp