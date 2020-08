Chilwell se espelha em ídolo para brilhar no Chelsea

Ben Chilwell quer seguir os passos de Ashley Cole no Chelsea. O novo reforço de Frank Lampard é fã do ex-camisa 3 dos Blues e agora mira a carreira bem sucedida de Cole como meta para seu futuro no Stamford Bridge.

Coincidência ou não, Chilwell também veste a 3 da Seleção Inglesa, assim como Cole no passado. Muito antes de ser contratado pelos Blues, o jovem inglês já recebia elogios de Cole. “É ótimo para mim, eu tenho aquela referência do que é um grande lateral-esquerdo do Chelsea”, disse ao Chelsea TV.

Referência na juventude, agora Ashley Cole também será o espelho de Chilwell no Chelsea. “Cresci assistindo Ashley Cole jogar, então eu sei como ele é respeitado aqui e essa foi o principal motivo de querer jogar aqui”, revelou.

Com 23 anos, Chilwell está otimista e mira uma carreira bem sucedida em Londres, assim como seu ídolo conseguiu. “Ainda sou novo e quero ter aquele tipo de carreira que ele teve no Chelsea”, destaca.

Chilwell foi anunciado pelo Chelsea na quarta-feira (26). O jogador assinou por cinco temporada, mas ainda não poderá jogar. O inglês se recupera de uma lesão sofrida ainda pelo Leicester City na Premier League 19/20.

