Chelsea Women registra recorde após vitória por 9 a 0

A vitória do Chelsea Women por 9 a 0 contra o Bristol City, na Women’s Super League, entrou para os registros de recordes da competição. A partida apontou o maior número de atletas anotando gols em uma partida – nove jogadoras do time londrino. Fran Kirby 14’1T, Mjelde 30’1T, Leupolz 34’1T, Cuthbert 35’1T e Bright 39’1T. England 20’2T, Charles 23’2T, Harder 28’2T e Kerr 40’2T. Além disso, a equipe de Emma Hayes finalizou 21 vezes no gol no embate contra o Bristol. Consequentemente, é a segunda melhor marca do Chelsea, atrás das 22 tentativas no triunfo de 6 a 0 contra o Yeovil Town.

Assim sendo, confira a lista de jogos recordistas.

13/09/20 – vitória do: Chelsea Women contra: Bristol City Women – Atletas que marcaram gols: 9 28/05/17 – vitória do: Chelsea Women contra: Liverpool Women – Atletas que marcaram gols: 7 24/08/13 – vitória do: Liverpool Women contra: Doncaster Rover Belles – Atletas que marcaram gols: 6 02/05/16 – vitória do: Manchester City Women contra: Doncaster Rover Belles – Atletas que marcaram gols: 6 9/09/18 – vitória do: Arsenal Women contra: Yeovil Town Ladies – Atletas que marcaram gols: 6 02/02/20 – vitória do: Chelsea Women contra: West Ham United Women – Atletas que marcaram gols: 6

Atualmente, o Chelsea Women está com o calendário inativo por causa da pausa internacional. Entretanto, o próximo duelo da equipe de Kingsmeadow será no dia 27, contra o Everton, na fase quartas de final da Women’s FA Cup.

