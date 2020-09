Chelsea Women: atletas vencem jogos de seleções nacionais

Em jogos válidos pelas eliminatórias para a Eurocopa, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson e Pernille Harder entraram em campo em duelos das seleções da Suécia e da Dinamarca. As atletas do Chelsea Women foram titulares nas vitórias dos selecionados nacionais. Primeiramente, a Suécia venceu a Hungria por 8 a 0 e um dos gols foi marcado pela capitã do time londrino. Por outro lado, Pernille Harder não balançou as redes, mas capitaneou a Dinamarca na vitória por 4 a 0.

Magdalena Eriksson, Jonna Anderson e a Suécia

Um placar final de 8 a 0 diz muito sobre a superioridade de uma equipe no duelo. A Suécia, com Magdalena Eriksson, zagueira do selecionado nacional, e Jonna Andersson, lateral-esquerda, venceu a Hungria por 8 a 0. Desta maneira, a goleada assegurou o primeiro lugar sueco no Grupo F, após quatro jogos disputados. Anvegard (três vezes), Hurtig (duas vezes), Eriksson, Ilestedt e Sembrant fizeram os gols do embate. O próximo jogo da Suécia será contra a Islândia, dia 22 de setembro, às 15h, com mando islandês.

Grupo F: Suécia 12 (quatro jogos), Islândia 9 (três jogos), Eslováquia 4 (quatro jogos), Hungria 4 (cinco jogos) e Letônia -0 (quatro jogos)

Dinamarca de Pernille Harder

Capitã da Dinamarca, Pernille Harder atuou os 90 minutos do embate entre Bósnia e Herzegovina e Dinamarca. O duelo foi realizado na quinta-feira (17) com vitória da Dinamarca por 4 a 0. Nadim, Troelsgaard, Sevecke e Christiansen fizeram os gols da Dinamarca. Por fim, o próximo jogo da Dinamarca será contra a seleção de Israel, no dia 21 de setembro, às 13h, com mando dinamarquês.

Grupo B: Dinamarca 18 (seis jogos), Itália 18 (seis jogos), Bósnia e Herzegovina 15 (oito jogos), Israel 4 (seis jogos), Malta 4 (sete jogos) e Georgia 0 (sete jogos)

Chelsea Women

Além disso, o próximo compromisso do Chelsea está agendado para o dia 26 de setembro, às 9h (horário de Brasília). O jogo contra o Everton, válido pela fase quartas de final da Women’s FA Cup. A partida será realizada na região de Liverpool. Em outras palavras a equipe londrina está empolgada após uma vitória por 9 a 0 contra Bristol City na WSL.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp