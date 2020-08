Chelsea Women abre temporada da Super League contra Manchester United

O time feminino do Chelsea iniciará a temporada 2020/2021 da FA Women’s Super League no dia 5 de setembro. O adversário da rodada será o Manchester United, fora de casa. A princípio, apenas as duas primeiras partidas da competição foram anunciadas pela organização do torneio, na manhã dessa sexta-feira (7).

Assim como na última temporada, quando foi campeão, o time de Emma Hayes inicia o torneio com um clássico. Na rodada seguinte o adversário será o Bristol City, em casa, no dia 12 de setembro.

Duas temporadas em uma

O restante do calendário deve ser apresentado em breve. Concomitantemente à atual temporada, o Chelsea Women terá outro compromisso no mês de setembro. Porém, com relação ao último ano. Isso porque as quartas de final da FA Cup feminina serão realizadas no próximo mês.

As comandadas de Hayes viajarão até Liverpool para enfrentar o Everton. Por falar em Hayes, ela foi eleita a Melhor Treinadora da última temporada em votação popular e pelos colegas de profissão. Atualmente suas atletas estão em pré-temporada e três reforços já chegaram. Por outro lado, três importantes peças renovaram com a equipe.

