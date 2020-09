Chelsea vence Southampton na Premier League 2

Fora de casa, a equipe de desenvolvimento do Chelsea venceu o Southampton por 4 a 1. A partida foi realizada na sexta-feira (18), em Totton and Eling. Os gols do Chelsea foram marcados por Jon Russell, Thierno Ballo e, posteriormente, Myles Peart-Harris. Por falar em Peart-Harris, o atleta comemorou dois gols na partida no mesmo dia do seu aniversário. Ou sejam Peart-Harris acumula dois gols e uma assistência em dois jogos na PL2.

O resultado significa dois jogos e duas vitórias para o Chelsea na Premier League 2. Afinal, o clube londrino venceu o West Ham United por 1 a 0, em Kingsmeadow. Vale ressaltar que a equipe de desenvolvimento do Chelsea defende o título da competição. Na temporada passada, o clube ficou com o troféu após definição por índice de pontos por jogo.

Por outro lado, duas alterações foram feitas na formação inicial em relação ao jogo contra o West Ham. Primeiramente, as saídas de Pierre Ewkah e Karlo Ziger. Posteriormente, as entradas de Levi Colwill e Lucas Bergstron na formação de titulares da equipe de desenvolvimento.

Por fim, o próximo jogo do Chelsea na Premier League 2 está agendado para dia 25 de setembro, às 15h (horário de Brasília). O embate será contra o Brighton, no litoral da Inglaterra. A partida será realizada no Amex Elite Football Performance Centre, casa do Brighton. Além disso, os Seagulls empataram os dois jogos na competição: 1 a 1 contra o Tottenham e 2 a 2 contra o Arsenal. Ou seja, o time do litoral busca a primeira vitória na PL 2.

Ficha técnica

Chelsea (4-2-3-1) Lucas Bergstrom; Henry Lawrence, Dynel Simeu (c), Levi Colwill, Ian Maatsen; George McEachran (Lewis Bate 76), Jon Russell; Tino Livramento (Dion Rankine 79), Myles Peart-Harris (George Nunn 85), Marcel Lewis; Thierno Ballo

Substituições não realizadas: Karlo Ziger, Jack Wakely

Cartões amarelos: Peart-Harris 24, Maatsen 56

Gols: Russell 2, Ballo 16, Peart-Harris 21 72

Southampton Harry Lewis, Pascal Kpohomouh, Christoph Klarer, Will Ferry, Callum Slattery (c), Tom O’Connor, Josh Sims, Caleb Watts (Jake Hesketh 70), Dan N’Lundulu, Ramello Mitchell (Enzo Robise 62), Allan Tchaptchet (Alex Jankewitz ht)

Substituições não realizadas: Tommy Scott, Kegs Chauke

Cartões amarelos: Ferry 28, Simms 56

Cartão vermelho: Ferry 88

Gol: Sims 7

Jogos encerrados

Tottenham Hotspur 3-0 West Ham

Blackburn 2-1 Manchetser City

Brighton 2-2 Arsenal

Derby County 2-1 Liverpool

Southampton 1-4 Chelsea

Confira a classificação da Premier League 2.

