Chelsea tem o 7º elenco mais valioso do mundo, aponta Transfermarkt

O site Transfermarkt listou os clubes com os elencos mais valiosos do mundo. Nas dez primeiras colocações do ranking, a Inglaterra é representada por cinco equipes, incluindo os clubes que ocupam as duas primeiras colocações. Assim sendo, o Chelsea está na 7ª colocação avaliado em 838 milhões de Euros, aproximadamente (5 bilhões de Reais).

Além disso, o site apontou o ranking do 11º até o 20º colocado. Posteriormente, o portal divulgou a lista do 21º até o 30º colocado. Ou seja, outros clubes ingleses aparecem no levantamento do site. Arsenal (11º), Everton (16º), Leicester (18º) e Wolverhampton (20) também figuram na lista do Transfermarkt. Em conclusão, o Aston Villa aparece na 28ª colocação do portal.

Por isso, confira o ranking do Transfermarkt.

1) Manchester City (Inglaterra) – 1.08 bilhão de Euros

2) Liverpool (Inglaterra) – 1.08 bilhão de Euros

3) Barcelona (Espanha) – 878.7 milhões de Euros

4) Bayern de Munique (Alemanha) – 876 milhões de Euros

5) Paris Saint-Germain (França) – 858.8 milhões de Euros

6) Real Madrid (Espanha) – 855 milhões de Euros

7) Chelsea (Inglaterra) – 839 milhões de Euros

8) Manchester United (Inglaterra) – 799.9 milhões de Euros

9) Atlético de Madrid (Espanha) – 753.3 milhões de Euros

10) Tottenham (Inglaterra) – 738.6 milhões de Euros

Em conclusão, e abordando o mês de outubro, o Transfermarkt publicou o mesmo levantamento em seu portal. Liverpool e Chelsea apresentaram uma ligeira desvalorização segundo o site. Relembre aqui.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp