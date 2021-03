Chelsea prepara oferta de renovação de contrato para Christensen

O Chelsea planeja oferecer um novo contrato para Andreas Christensen. O zagueiro está apresentando um ótimo desempenho sob o comando de Thomas Tuchel. E para impedir que outras equipes façam ofertas sedutoras ao atleta, os Blues já se movimentam para renovar o vínculo com ele.

Christensen entrou no time na vitória de 1-0, sobre o Tottenham, no fim de janeiro. Ele entrou no lugar de Thiago Silva, lesionado e desde então, o desempenho defensivo da equipe azul tem sido de alto nível.

O zagueiro de 24 anos participou de sete jogos, após a lesão de Thiago, e o Chelsea só sofreu um gol, sendo contra de Antonio Rüdiger, na vitória sobre o Sheffield por 2-1. Mesmo em partidas contra Liverpool, Manchester United, Tottenham e Atlético de Madrid, ele se manteve firme e ajudou a equipe.

Desde que Tuchel chegou a Londres, o esquema tático dos Blues mudou. Agora, o time atua com uma linha de três zagueiros e Christensen joga no centro da defesa. Assim, ele aumentou o nível de desempenho e tem feito grandes atuações com a camisa 4 azul.

Christensen chegou a Stamford Bridge em 2012, ainda garoto, vindo do Brondby, da Dinamarca. Ele jogou nas categorias sub-18 e sub-21 até chegar ao time principal. O defensor tem contrato vigente com o clube londrino até junho de 2022.

Em entrevista após a vitória sobre o Liverpool, o técnico Tuchel elogiou muito o desempenho do dinamarquês. Disse que ele tem sido muito corajoso e inteligente nas construções das jogadas.

