Chelsea renova com Trevoh Chalobah

A terça-feira (18) começa com novidade sobre a Academia. O zagueiro de 21 anos, Trevoh Chalobah ampliou seu vínculo contratual com os Blues. Ele fica em Londres por pelo menos até 2023. Além disso, o inglês seguirá para um novo empréstimo.

Dessa vez o atleta jogará na França. Em suma, na temporada 2020/2021 o zagueiro estará no FC Lorient, equipe da Ligue 1 (Primeira Divisão). Esse será o terceiro empréstimo de Chalobah, o primeiro fora da Inglaterra. Anteriormente ele foi cedido ao Ipswich Town e Huddersfield, ambos da Championship. O vínculo com o Lorient começa a contar a partir de hoje, segundo o Chelsea.

Chalobah está no Chelsea desde os nove anos de idade. Versátil, atua tanto como zagueiro, lateral-direito e meio-campo. Estreou no Youth Team aos 14 anos. O inglês esteve presente na conquista da UEFA Youth League, da FA Youth Cup (duas vezes) e da Euro Sub-19 com a Inglaterra.

Por fim o Lorient inicia a temporada 2020/2021 na Ligue 1 neste final de semana. O adversário será o Strasbourg, no domingo (23). A partida de abertura entre Olympique de Marseille o Saint-Etienne foi adiada por conta dos casos de covid-19 no elenco do Marseille.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp