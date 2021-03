Chelsea engata sequência positiva e pode tirar vice-liderança do Manchester United

A sequência de bons resultados, principalmente em fevereiro e no início de março, recolocou o Chelsea entre os líderes da Premier League. Apesar de o título parecer algo impossível, principalmente pela vantagem do Manchester City, a segunda posição se transformou em um objetivo real. A disputa com o Manchester United e com o Leicester City pode ficar bastante equilibrada nas rodadas finais, principalmente se os Blues conseguirem vencer o confronto direto contra a equipe de Brendan Rodgers.

O excelente resultado de 2 a 0 contra o Everton, como mostra a cobertura do Globoesporte, fez com que o Chelsea acumulasse uma sequência de 12 jogos sem perder. Essa façanha permitiu à equipe chegar aos 50 pontos na Premier League, se consolidando na quarta posição. Entretanto, isso ainda parece pouco para a equipe de Thomas Tuchel, que pode sonhar mais alto e tomar a vice-liderança do rival de Manchester.



Essa não será uma tarefa fácil, mas algumas projeções de apostas apontam algum otimismo para que isso aconteça até a última rodada. As cotações do site Fortuna Bet mostram que as probabilidades do Chelsea aumentaram consideravelmente com a sequência de resultados positivos. No dia 12 de março, os Blues apareciam com 23,1% de chance de terminar entre os dois primeiros colocados da Premier League. Apesar de a cotação do United ser melhor, chegando a 61,7%, a diferença diminuiu recentemente.

Faltando apenas 10 jogos para terminar a competição, como mostra a tabela disponibilizada pela ESPN Brasil, a vantagem do time de Ole Gunnar Solskjaer é de apenas quatro pontos. O Leicester aparece com 53 e pode ser ultrapassado no confronto direto. O Chelsea encara a equipe de Rodgers na 37ª rodada, com o jogo marcado para acontecer no dia 15 de maio, em pleno Stamford Bridge. Ou seja, os Blues têm tudo para chegar na última rodada em vantagem.

Resultado moral

Apesar de a quarta colocação já garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões, terminar em segundo lugar na Premier League seria importante para a moral do elenco. O Chelsea passou por uma grande reformulação e tem um projeto mais pensado para o futuro. Isso significa que terminar com a vice-liderança logo na primeira temporada seria um sinal otimista para os próximos anos.



O resultado também pode servir de afirmação para o treinador Thomas Tuchel. Ele assumiu a equipe em janeiro, após a saída de Frank Lampard, e ainda está arrumando o time taticamente. A premiação pelo excelente trabalho do alemão em pouco mais de dois meses seria um segundo lugar à frente de grandes equipes, como o Liverpool, o Manchester United e o Leicester City. É algo importante, principalmente para que a confiança dos jogadores aumente ainda mais.

Esse fim de temporada na Premier League promete ser quente, principalmente na reta final da disputa. O título parece certo nas mãos do Manchester City, mas o United está longe de garantir a segunda posição. As apostas indicam que o Chelsea tem uma grande probabilidade, bastando se manter na sequência sem derrotas para conseguir encostar de vez nos rivais. Um resultado que valeria muito para todos os envolvidos no projeto do clube.

