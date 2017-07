Chelsea enfrenta Inter de Milão em último compromisso na Ásia

Neste Sábado (29), o Chelsea vai a campo pela última vez durante sua pré-temporada na Ásia quando enfrenta a Inter de Milão, em Cingapura. Após a derrota por 3 a 2 para o Bayern de Munique, o time de Antonio Conte procura encerrar a pré temporada com vitória. O jogo acontece no Estádio Nacional, às 8h30 no horário de brasília. Você pode acompanhar o duelo no Esporte Interativo ou pelo site oficial do Chelsea, além da cobertura ao vivo no nosso twitter.

Essa será a quarta partida da Internazionale em preparação para a Serie A Italiana. Assim como o Chelsea, a equipe esteve na China antes de chegar para Cingapura. Na terra dos novos proprietários da nerazzurri, empate em 1 a 1 contra o Schalke e derrota por 1 a 0 para o Lyon. Na partida anterior, a Inter derrotou o Bayern por 2 a 0, com dois gols de Eder, atacante que foi levado a seleção italiana por Antonio Conte.

Já o Chelsea, procura se recuperar da derrota por 3 a 2 contra o Bayern em um início de primeiro tempo assustador. Em entrevista, Conte comentou que pretende começar com Alvaro Morata como titular, já que a próxima partida do Blues, já é a Community Shield, no dia 5 de Agosto:

“É uma boa oportunidade para vê-lo (Morata) desde o começo. É o último jogo antes da partida contra o Arsenal, então é importante achar a melhor forma e melhor equipe o mais cedo possível.”

Timoue Bakayoko, nova contratação do Chelsea na temporada, continuou na Inglaterra se recuperando de uma lesão, junto com Eden Hazard, que também não viajou para o turnê asiática com o elenco.

Possíveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Fàbregas, Alonso; Pedro, Willian, Morata

Internazionale (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, Miranda, Skrinar, Nagatomo; Borja Valero, Candreva, Kondogbia, João Mário, Perisic, Eder

