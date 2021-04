Chelsea é o 7º clube mais rico do mundo, aponta Revista Forbes

Multi-campeão inglês e europeu, o Chelsea é o 7º clube mais rico do mundo. Em levantamento feito pela Revista Forbes, a equipe tem seu valor calculado em cerca de 3,2 bilhões de dólares (abril 2021). O posto ocupado é fruto de um trabalho iniciado pelo presidente russo em 2003, na qual já renderam inúmeros troféus e um legado marcante.

Segundo o estudo da revista, o clube de Abramovich é o quarto maior time inglês da lista, o principal de Londres a estar no seleto grupo. Liderado por Barcelona ($4.76 bilhões), o ranking tem o Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, Liverpool e Manchester City. Destacado na pesquisa, os Blues somam incríveis 0% em dívida e receitas em 520 milhões de dólares.

Sendo assim, o seis vezes campeão da Premier League, campeão da Champions League e bicampeão da Europa League tornou-se uma máquina de levantar troféus. Portanto, além dos já citados títulos, o clube ostenta ser multi-campeão nacional, com mais 22 troféus somando Carabao Cup, Community Shield, FA Cup e outras competições menores.

Rivais londrinos

Principal time de Londres nas últimas décadas, os Azuis seguem liderando o ranking se compararmos outros integrantes do Big Six que são da região. O Arsenal, por exemplo, é o 8º da lista com 2,8 bilhões de dólares (dívida em 7%), enquanto o Tottenham Hotspur é apenas o 10º, com 2,3 bilhões de dólares e dívida em 39%.

Outro adversário, mas de nível continental complementa o top-10 da Forbes. O Paris Saint-Germain soma 2,5 bilhões de dólares e dívida em 0%. Entretanto a equipe francesa é quem detém a maior alteração de valor no mercado, com 129% em dois anos. Comparando ao Chelsea, o percentual dos Blues foi de 24% em aumento no mesmo período.

