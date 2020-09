Chelsea com novos reforços bateu valor recorde

O bilionário Roman Abramovich, conhecido por ser o proprietário do Chelsea, está investindo pesado no clube inglês nesta temporada. A equipe londrina não está com medo de gastar dinheiro, sendo a que mais realizou contratações recentemente, ao trazer alguns nomes que chamam a atenção, como o atacante que se consagrou no RB Leipzig Timo Werner, o veterano zagueiro brasileiro Thiago Silva, além de Xavier Mbuyamba, Ben Chilwell, Malang Sarr e Hakim Ziyech.

Com todas essas contratações, com certeza os Blues figuram entre os favoritos nos sites de apostas que oferecem bônus sem depósito; porém, o clube continua muito forte no mercado e fechou com mais um reforço, que em breve o técnico Frank Lampard poderá contar com Kai Havertz no seu elenco. Para contar com o jovem meia-atacante que defendia o Bayer Leverkusen, o Chelsea precisou fazer um grande investimento na aquisição do jogador, com cifras girando na casa de 80 milhões de euros, mais 20 milhões extras a serem pagos posteriormente.

A contratação do jogador pelos Blues bateu o recorde de contratação mais cara da história realizada pela equipe. Até o momento, o posto pertencia ao goleiro Kepa Arrizabalaga, que em 2018 foi contratado junto ao Athletic Bilbao por 71,6 milhões de libras.

Desde que estreou pelo time principal do Bayer Leverkusen em 2016, o jovem balançou as redes 46 vezes e deu 31 assistências em 150 jogos.

O Frank Lampard em suas primeiras palavras sobre seu novo jogador, destacou o processo de desenvolvimento de Havertz, além do fato que o alemão ainda está se desenvolvendo e há necessidade de paciência nesse processo. “Kai é uma contratação muito importante para mim e, em primeiro lugar, para o clube”, falou o técnico do Chelsea.

Contratações mais caras dos Blues até Havertz

O clube já desembolsou uma boa grana em contratações além dos jogadores que vimos serem contratados nesta temporada. Por isso, resolvemos fazer um Top 10 dos futebolistas mais caros que passaram pela equipe londrina até esta temporada de 2020/2021.

1 – Kepa Arrizabalaga

Quando chegou no Chelsea em 2018, foi a transferência de goleiro mais cara da história do futebol, custando 71,6 milhões de libras. Foi o escolhido para ocupar o posto de Courtois que tinha acabado de ser vendido para o Real Madrid.

2 – Álvaro Morata

Centroavante que fez o caminho inverso ao de Courtois, trocando os Merengues pelos Blues na temporada 2017/2018 pela “bagatela” de 66 milhões de euros.

3 – Pulisic

O atacante norte-americano veio do Borussia Dortmund por 64 milhões de euros.

4 – Fernando Torres

El Niño, como era carinhosamente conhecido pelos torcedores, foi contratado pelo Chelsea junto a um dos seus principais rivais, o Liverpool. Isso ocorreu na temporada 2010/2011, e o valor pago foram 58,5 milhões de euros.

5 – Jorginho

O volante ítalo brasileiro que chegou aos Blues em 2018 vindo do Napoli custou aos cofres de Roman Abramovich 57 milhões de euros.

6 – Kovacic

Outro jogador que veio do Real Madrid, mas desta vez inicialmente por empréstimo. Seu futebol agradou tanto a equipe londrina, que acabou comprando o futebolista dos Merengues por 45 milhões de euros.

7 – Shevchenko

O lendário ex-atacante ucraniano chegou ao Chelsea com status de estrela após deixar o Milan na temporada 2006/2007. Seu passe custou 43,88 milhões de euros.

8 – Bakayoko

Os Blues fizeram uma grande aposta ao trazer o volante francês do Mônaco, e pagou caro por ela – cerca de 40 milhões de euros.

9 – Batshuayi

O jovem atacante belga chegou em Londres na temporada 2016/2017, sendo contratado junto ao Olympique de Marselha, por 39 milhões de euros.

10 – Didier Drogba

Drogba é talvez o maior ídolo do Chelsea, o ex-centroavante foi mais um contratado junto ao Olympique de Marselha e chegou aos Blues em 2004, custando 38,5 milhões de euros.

