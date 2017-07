Chelsea apresenta o primeiro e segundo uniforme para a temporada 2017/18

O Chelsea, juntamente com a Nike lançaram os novos uniformes para a temporada 2017/18 neste sábado, primeiro de julho. Os dois primeiros modelos de camisa e shorts com a nova fornecedora de material esportivo serão utilizados em competições como a UEFA Champions League, Premier League, FA Cup e Copa Capital One.

Na divulgação, os jogadores: Eden Hazard, Pedro, Gary Cahill, David Luiz, N’Golo Kanté, Marcos Alonso e Nathaniel Chalobah foram os modelos.

A primeira e segunda camisa já estão disponíveis na loja oficial da Nike, pela internet.

2017/18 Home Kit

O novo primeiro uniforme apresenta uma simplicidade, sem muitas partes na cor branca, em contraste com o azul tradicional. Detalhes em uma tonalidade mais escura caracterizam partes como as mangas até ombros e costas. Na parte de trás da camisa, está escrito “Chelsea FC”. A gola é “careca” e o símbolo dos Blues, a logo da Nike e da patrocinadora Yokohama Tires, o novo manto, juntamente com o shorts, focaliza mais a cor característica do clube, assim destacando os detalhes com outras cores.

2017/18 Away Kit

Diferentemente do uniforme um, o Away Kit está em cor branca, com detalhes em azul. A gola em “V” com seu redor em duas listras azuis. Embaixo das mangas, uma listra em azul. Nesta segunda camisa, logo da Nike e da Yokohama Tires estão destacados em azul.

