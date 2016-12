Chelsea anuncia resultados financeiros com recorde

O Chelsea Football Club anunciou, em seu site oficial, os resultados financeiros anuais para o ano encerrado em 30 de julho e 2016, com o maior valor dos negócios do clube registrado e um lucro de de £ 4,7 milhões antes de custos excepcionais.

O volume de negócios do grupo de 329,1 milhões de libras esterlinas subiu 5% em relação ao ano passado, de £ 314,3 milhões, gerando um lucro de £ 4,7 milhões antes de custos excepcionais.

O clube incorreu em custos excepcionais de £ 75,3 milhões, uma parte significativa disso como resultado de uma taxa de compensação devida pela rescisão antecipada do contrato do clube com a Adidas, resultando em uma perda líquida de 70,6 milhões de libras após os custos excepcionais. Desde o encerramento do ano financeiro, anunciaram o novo patrocinador e fornecedor de material esportivo, Nike, o maior acordo comercial da história do clube, que impactará os resultados a partir do dia 01 de julho de 2017.

Com os preços nos ingressos em Stamford Bridge congelados em 2011/12,e o estádio vendido para os nossos jogos, as finanças das partidas permaneceram estáveis. As finanças comerciais crescem fortemente atrás do novo patrocinador da camisa, Yokohama Tyres, na época,o maior acordo comercial. As receitas de transmissão também aumentaram, como resultado de um novo acordo com a TV beneficiando clubes que participaram da Champions League, na temporada passada.

O clube confia que as receitas da temporada 2016/17 atinjam outro recorde, apesar de não participar da Champions League. Um novo contrato com a Premier League TV será o principal responsável.

O presidente do Chelsea, Bruce Buck, deu uma declaração sobre os altos resultados financeiros obtidos pelo clube e sua gerência:

“O fato do Chelsea Footbaal Club ter batido o recorde das maiores receitas em uma temporada, quando a performance no campo estava desapontante, é um crédito para nossa trabalhadora e dedicada equipe e o negócio robusto que eles ajudaram a construir”. “Há muito tempo o nosso objetivo para o negócio é ser estável, independente dos resultados do time e nós continuamos reforçando isso”.

