Chelsea anuncia contratação de Mbuyamba e empréstimo de Brown

Xavier Mbuyamba é oficialmente jogador do Chelsea. O defensor holandês de 18 anos foi anunciado nessa quinta-feira (20) pelos Blues. De antemão Mbuyamba assinou contrato profissional até 2023. Ele estará no elenco da Academia na nova temporada.

Anteriormente o “novo van Dijk” vestiu as cores do Barcelona. Antes disso iniciou sua carreira na Academia do MVV Maastrict. Portanto, mirando novos horizontes transferiu-se para Londres depois de encerrar o vínculo na Espanha. Por último, o zagueiro já figura nas divisões de base da Holanda.

Brown é emprestado ao Sheffield Wednesday

Simultaneamente ao anúncio de Mbuyamba, Izzy Brown foi emprestado ao Sheffield Wednesday. O inglês de 23 anos jogará a temporada completa na Championship. Diante disso, será o segundo ano de Brown na liga. No clube desde 2013, Brown soma diversas conquistas pelos Blues. A ideia é dar amadurecimento ao atacante em dentro da Inglaterra.

Igualmente a ele, Danilo Pantic, Jaime Cumming, Trevoh Chalobah e Ike Ugbo também foram cedidos a outros clubes. Todos são vistos como promessas do clube no futuro. Sendo assim, os citados anteriormente terão a oportunidade de mostrar seu valor nas novas equipes.

