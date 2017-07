Chelsea anuncia Álvaro Morata

O atacante Álvaro Morata foi anunciado oficialmente pelo Chelsea nesta sexta-feira (21/07). O clube havia entrado em acordo com o Real Madrid e o jogador passou nos exames médicos e assinou com os Blues um contrato de cinco anos. Participará junto com a equipe principal da pré-temporada na Asia.

“Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma emoção incrível fazer parte deste grande clube. Eu vou trabalhar duro, marcar o máximo de gols que conseguir e ganhar o máximo de trofeus possível”.

Morata já conquistou títulos importantes com o Real Madrid e Juventus: duas vezes campeão da UEFA Champions League, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano. Na última temporada o atacante marcou 20 gols. Estreou profissionalmente pelo clube espanhol na temporada 2012/13 e nesta temporada participou do El Classico, deu assistência para Karim Benzema. Na temporada seguinte marcou oito gols. Foi contratado pela Juventus em 2014 e além dos títulos nacionais, foi junto com o clube para a final da Champions League contra o Barcelona, o time de Turim perdeu por 3 a 1, mas Morata marcou o único gol do time italiano naquela partida.

No último verão, o Real Madrid exerceu a clausula de recompra e participou de mais uma temporada vitoriosa com a equipe. Com 24 anos, Álvaro Morata se junta ao time atual campeão da Premier League sob o comando do técnico, Antonio Conte.

