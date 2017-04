Time Youth se recupera mas não suporta pressão

Os garotos do Chelsea entraram ontem em campo pela liga Youth, mas não conseguiram sair com a vitória perante o forte e tradicional time do West Ham United.

Os rivais de Londres saíram na frente e, ainda no primeiro tempo, ampliaram o placar. Mesmo com a boa atuação do goleiro Jamal Blackman a defesa Youth não foi capaz de parar o ataque rápido do West Ham.

Na segunda etapa os Blues entraram em campo com outra personalidade, Nathan Ake e Daniel Pappoe ficaram rígidos na zaga, Swift e Affane se movimentavam mais na zaga. A alteração tática deu certo, logo no começo do 2º tempo Affane cobrou belíssima falta e marcou o primeiro do Chelsea. Depois de outra boa jogada de Amin Affane pelo lado do campo, Nathan Ake cabeceou livre em cruzamento e empatou a partida.

Tudo indicava que os time Youth ia levar 3 pontos para o seu grupo, mas o West Ham ainda estava em campo e, em jogada individual, o vizinho londrino marcou e saiu com a vitória.

E é isso, mesmo com boas atuações dos garotos os Blues saíram derrotados, John Swift fez outra excelente partida. Nathan Ake também foi muito firme no miolo de zaga. Islam Feruz está mostrando ser realmente tudo aquilo que a mídia falou. Piazon, fez uma partida apagada e foi substituído no começo do 2º tempo.

Escalações (4-3-3): Jamal Blackman; Todd Kane, Daniel Pappoe(c) -sub por Anjur Osmanovic aos 45’ -, Nathan Ake, Adam Nditi; John Swift, Archange Nkumu, Lewis Baker; Amin Affane -sub por Alistair Gordon aos 75’-, Islam Feruz, Lucas Piazon-sub por Alex Kiwomya aos 45’.

Próximos jogos do time Youth.

11/01 – Chelsea x Norwich City. Jogo valido pela FA Youth Cup.

17/01 – Fulham x Chelsea. Jogo valido pela League Youth.

20/01 – Chelsea x Charlton Athletic. Jogo valido pela League Youth. No entanto o jogo foi cancelado e ainda é estudada uma nova data para o jogo.

