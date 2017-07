Jogadores da base são emprestados

Se para o time principal o início da janela de transferências tem sido um tanto quanto parado, com apenas a confirmação da contratação do goleiro Willy Caballero, o mesmo não pode ser dito das categorias de base do Chelsea. Acostumada em emprestar muitos jogadores, o início do mês já contou com algumas negociações que vamos apresentar.

Ao longo da temporada passada, os Blues emprestaram para outros clubes 44 atletas. A sua grande maioria jogadores da base. Dentre eles nomes como Lewis Baker, Tammy Abraham e Isaiah Brown. Nomes bem conhecidos na categoria e presença constante nas seleções inglesas de base.

Nathan Aké viveu situação semelhante em seus anos defendendo o Chelsea. Ao iniciar a temporada, foi emprestado para o Bournemouth. Seu desempenho surpreendeu e Antonio Conte pediu sua volta. Não foi tão aproveitado, mas cumpria as expectativas, porém no inicio do mês, os Cherries contrataram o defensor holandês pagando £20 milhões pelo seu futebol.

Há quem veja como positivo esses empréstimos que acabam valorizando os jogadores e dando um retorno financeiro muito grande para o clube. Mas também há quem seja contra, alegando assim, ver jogadores que poderiam muito bem ajudar a equipe ao invés de estarem brilhando em rivais.

O Chelsea vem anunciando nessa semana um pacote de renovação de contratos e já empréstimos para jogadores da base. Kasey Palmer estendeu seu contrato com o Chelsea até 2021 e defenderá o Huddesfield Town, clube em que ajudou no acesso até a Premier League na última temporada. Tammy Abraham também renovou com o Blues por mais cinco anos e já foi anunciado no Swansea para esta temporada. Abraham foi um dos destaques da Inglaterra no Europeu Sub 21, encerrado recentemente onde o English Team foi eliminado na semifinal.

Todd Kane será emprestado para o Groningen e enfrentará no campeonato holandês Charlie Colkett, que será emprestado para o Vitesse. Josimar Quintero renovou por dois anos e será emprestado para o Rostov, da Rússia. Já Cole Dasilva, Isaac Cristie-Davies e Ali Suljic ampliaram seus contratos por mais um ano com o Chelsea e, até o momento, não foram emprestados e continuarão nas categorias de base do clube.

Rumores ainda apontam as grandes chances de Ruben Loftus-Cheek e Nathaniel Chalobah serem emprestados para a próxima temporada.

