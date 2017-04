FA Youth Cup: Chelsea derrota Watford e está na semifinal

Os garotos do Chelsea entraram em campo ontem pela FA Youth Cup e derrotaram o Watford, por 2 a 1 e garantiram vaga na semifinal da competição. Esta é a 3ª vez nos últimos 4 anos que os Blues chegam entre os 4 melhores do torneio.

A partida, disputada no Stamford Bridge, teve gols de Bobby Devyne para os Blues e Sean Murray para o Watford. O zagueiro Adam Fenwick, contra, definiu a vitória dos donos da casa . O próximo adversário do Chelsea, em data a ser definida, sairá do confronto entre Manchester United e Liverpool, que se enfrentam no próximo domingo.

O Chelsea foi a campo com: Jamal Blackman, Todd Kane, Tomas Kalas, Daniel Pappoe, Deen-Conteh, Billy Clifford, George Saville (Rohan Ince), Nathaniel Chalobah, Bobby Devyne (Adam Nditi), Josh McEachran e Milan Lalkovic.

