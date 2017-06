Com dois companheiros do Chelsea na Seleção Inglesa Sub-21, Chalobah fala sobre pressão e postura

Três jogadores do Chelsea integram a seleção da Inglaterra sub-21, são eles: Nathaniel Chalobah, Lewis Baker e Tammy Abraham. A equipe comandada pelo técnico, Aidy Boothroyd havia empatado com a Suécia e precisava de uma vitória contra a Eslováquia, resultado garantido após uma virada com gols de Mawson e Redmond, nesta segunda-feira (19/06) . Com quatro pontos, a Inglaterra é líder do Grupo A e enfrentará nesta quinta-feira (22) a Polônia. O camisa 29 do time profissional dos Blues, Chalobah, elogiou a postura dos companheiros e jogadores da seleção.

“Foi um jogo difícil, mas nós sabíamos o que poderíamos fazer e eu acredito que fizemos bem”. “Eu não acho que nós fizemos um mau primeiro tempo, mas, concedemos e começamos apressando um pouco as coisas. Nós fizemos o que queríamos fazer, nós seguramos o plano de jogo e nos mantivemos tentando encontrar pequenos espaços no jogo. Nós sempre soubemos que o gol estava chegando, era apenas manter atacando e atacando”. “Só quero ir o mais longe que conseguir. Em ambas as vezes que eu estive envolvido na Euro previamente terminaram em desapontamento, então, eu estou trabalhando mais duro possível e tentando passar minha experiência para alguns companheiros que estão em sua primeira convocação”.

Temporada passada no Chelsea e pressão

O meio campista comentou sobre o título conquistado pelos Blues e a pressão de jogar na casa do adversário, precisando conquistar uma vitória.

“Terminando a temporada como nós fizemos e vencendo a Premier League, sempre terá um pouco de pressão pelas pessoas que estarão assistindo, mas não é algo para me preocupar. Eu só quero fazer o melhor que puder e dar tudo”. “Foi um jogo massivo para nós, porque você escuta muitos falando que não conseguimos lidar com pressão, mas foi um jogo de pressão massiva em uma atmosfera partidária”. “Nós tínhamos que ser legais, calmos, tranquilos e fazer o trabalho, não importa o que estava acontecendo ao nosso redor, então, credito para os rapazes porque foi o que eles fizeram, eu acredito que foram excelentes”. “Eu acho que no geral, nós fomos o melhor time e merecemos vencer”.

