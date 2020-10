Atletas do Chelsea participam de compromissos da Liga das Nações

Os atletas do Chelsea disputaram mais uma rodada válida pela Liga das Nações. Andreas Christensen entrou em campo pela seleção da Dinamarca e teve uma noite de sucesso contra a Islândia. O jogo foi realizado em Reykjavik, capital da Islândia, e colocou frente a frente rivais do Grupo 2 da Liga A. O mesmo grupo de Inglaterra e Bélgica. Assim sendo, a Dinamarca venceu o duelo por 3 a 0. Os gols do embate foram marcados por Sigurjonsson (contra), Erikssen e Skov.

Por outro lado, foi uma atuação discreta do defensor do Chelsea. A Dinamarca desfrutou de 67 por cento da posse de bola. Além disso, a equipe visitante finalizou em 16 oportunidades contra a meta mandante. Enquanto a Islândia arriscou sete chutes em 90 minutos.

Por fim, o próximo jogo da Dinamarca será contra a Inglaterra, dia 14 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), pela Liga das Nações. O embate será válido pela quarta rodada da primeira fase.

Classificação Liga A Grupo 2: Inglaterra 7, Bélgica 6, Dinamarca 4 e Islândia 0.

França e Portugal

O duelo entre finalistas da Euro 2016 terminou em 0 a 0 no final de semana. Olivier Giroud e N’Golo Kanté iniciaram o duelo para os franceses. Primeiramente, o atacante atuou durante 72 minutos do jogo e foi substituído por Martial. Por outro lado, Kanté atuou durante todo o embate.

Ambas as equipes chegaram aos sete pontos com o resultado. Por fim, o próximo jogo do selecionado francês será contra a Croácia, dia 14 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), com mando croata. Por outro lado, a seleção lusitana enfrentará a Suécia, no mesmo dia e horário, pela quarta rodada da Liga das Nações.

Classificação Liga A Grupo 2: Portugal 7, França 7, Croácia 3 e Suécia 0.

Polônia e Itália

As equipes também ficaram no 0 a 0, em Gdansk. Jorginho e Emerson Palmieri, atletas do Chelsea, atuaram os 90 minutos do embate. Criação não foi o problema italiano, haja vista que a Azzurra produziu 17 finalizações diante da meta de Lukasz Fabianski. O Grupo 1 continua bastante embolado após o empate entre poloneses e italianos.

Por isso, os próximos duelos do grupo serão protagonizados por Itália e Holanda, além de Polônia contra a Bósnia e Herzegovina. Os jogos estão agendados para 14 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), com mandos de campo de Itália e Polônia.

Classificação Liga A Grupo 1: Itália 5, Holanda 4, Polônia 4 e Bósnia e Herzegovina 2.

Outros embates

Também no domingo, Mason Mount foi protagonista da vitória inglesa contra a Bélgica por 2 a 1. O atleta do Chelsea fez o segundo gol da equipe mandante e deu números finais ao duelo que foi realizado no Wembley Stadium. Com o resultado, a seleção dos três leões chega aos sete pontos em seu grupo. Confira a matéria feita pelo Chelsea Brasil com as considerações de Mason Mount sobre a vitória inglesa.

Por fim, País de Gales e Albânia se enfrentaram pela Liga das Nações, mas o jogo ficou no 0 a 0. O jogo foi marcado pelo confronto de dois atletas do Chelsea que estão por empréstimo. Ethan Ampadu, atleta do galês, e Armando Broja, que atua na seleção da Albânia. Atualmente, Ampadu é atleta do Sheffield United, ou seja, joga na Premier League. Enquanto Broja presta serviços ao Vitesse Arnhem, da Holanda.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp