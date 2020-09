Atletas do Chelsea na lista de indicados das premiações da PFA

Atletas do Chelsea Women, Bethany England, Sophie Ingle, Guro Reiten e Ji So-Yun estão na disputa pela premiação de Atleta do Ano da PFA (Associação dos Futebolistas Profissionais). A lista do PFA Awards foi divulgada na sexta-feira pela entidade futebolística. Do mesmo modo, Erin Cuthbert é uma das postulantes à premiação, mas em outra categoria: Jovem Atleta do Ano. Por outro lado, Tammy Abraham e Mason Mount são dois dos nomes indicados para o prêmio individual de Jovem Atleta do Ano.

Bethany England foi escolhida “Atleta do Chelsea do Ano” na temporada passada. A atleta fez 21 gols em 24 partidas, sendo 14 gols no Campeonato Inglês (Women Super League). Consequentemente, England também foi coroada como “Atleta do Campeonato Inglês no Ano” na temporada 2019/2020.

Capitã da equipe do País de Gales, Sophie Ingle foi considerada peça primordial no plantel de Emma Hayes. A atleta tem uma importância tática ao plantel do time londrino, isto é, Ingle é protagonista por situações de contra-ataque, além de também se destacar em situações de finalização com o Chelsea.

Meio-campista ofensiva, a norueguesa Guro Reiten participou de 23 das 25 partidas na sua primeira temporada no Chelsea. Com sete gols marcados e participação em assistências na campanha do time londrino, a primeira temporada de Reiten concedeu indicações às premiações mensais no Campeonato Inglês. Além da indicação para Atleta do Ano da PFA.

Ji So-Yun, que venceu a premiação individual de Atleta do Ano em 2015, fez 18 partidas e marcou sete gols. A meio-campista chegou ao clube em 2014 e permanece como importante peça do plantel. A sul-coreana se destaca principalmente pela calma e por sua habilidade em situações relevantes dentro da partida.

Indicadas: Beth England (Chelsea), Sophie Ingle (Chelsea), Guro Reiten (Chelsea), Ji So-yun (Chelsea), Vivianne Miedema (Arsenal) e Kim Little (Arsenal). O resultado será anunciado no dia 8 de setembro.

Indicada ao prêmio de Jovem Atleta do Ano, Erin Cuthbert foi incluída na lista de postulantes da premiação de Jovem Atleta do Ano pelo segundo ano consecutivo. Além disso, a atleta escocesa fez 23 partidas com a camisa do Chelsea e marcou quatro gols.

Indicadas: Erin Cuthbert (Chelsea), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Manchester United), Chloe Kelly (Manchester City), Ellie Roebuck (Manchester City) e Georgia Stanway (Manchester City)

Tammy Abraham e Mason Mount estão na lista de indicações para Jovem Atleta do Ano da PFA. Abraham foi o artilheiro do Chelsea na temporada passada com 18 gols. Em novembro de 2019, se tornou o segundo atleta mais jovem do Chelsea que alcançou a marca de 10 gols na Premier League. Anteriormente, Arjen Robben atingiu esse feito.

Por outro lado, Mason Mount se tornou o primeiro jogador do Chelsea, oriundo da base do time londrino, que jogou 50 jogos em sua temporada de estreia. O atacante de 21 anos marcou sete gols na temporada 2019/2020. Em adição, os números de titularidade na temporada foram divulgados pela equipe inglesa e, na temporada passada, Mount foi titular em 42 jogos e iniciou como suplente em 11. Ou seja, Mount totaliza mais de quatro mil minutos de jogo em 2019/2020.

Indicados: Tammy Abraham (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Mason Greenwood (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Marcus Rashford (Manchester United) e Buyako Saka (Arsenal). O resultado será anunciado no dia 8 de setembro.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp