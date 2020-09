Antonio Rudiger: “Será uma temporada interessante”

Antonio Rudiger concedeu entrevistas ao site do Chelsea e comentou sobre a empolgação do plantel visando a nova temporada. O defensor mencionou sobre as novas peças do plantel que chegaram com o mercado de transferências. Além disso, Rudiger também dialogou, entrevista ao site do Chelsea, em relação ao primeiro jogo da Premier League. O duelo contra o Brighton, na segunda-feira, fora dos domínios do Chelsea. “São várias caras novas no time, claro que as pessoas estão animadas. Não só os torcedores e a mídia, mas nós mesmos. Definitivamente, será uma temporada interessante.”, iniciou o defensor.

“Primeiramente, aos jogadores, temos que assumir a responsabilidade sobre a ambientação na chegada desses novos atletas. Essa é a responsabilidade dos jogadores que estão aqui desde a temporada passada. E nas temporadas anteriores”, continuou.

Antonio Rudiger sobre Werner e Havertz

“Eu acredito nisso [sobre ambientação], especialmente com os alemães. Ajudá-los, pois é a primeira vez que eles saíram do país [para jogar em outro clube]. Ter esse cuidado, ajuda-los e auxiliá-los com tudo”.

“Eu conheço Timo [Werner] de longa data e nós jogamos juntos no selecionado nacional. Ele é um jogador brilhante e está aqui para marcar gols. O que ele fez no amistoso contra o Brighton e o que ele fez na parada internacional. Portanto, eu espero que ele faça o mesmo aqui no Chelsea. Kai jogou na seleção da Alemanha por dois anos. Ou seja, nós temos um bom entendimento também. Portanto, eles sabem que eu irei ajuda-los.”, disse Antonio Rudiger.

Rudiger sobre Thiago Silva

“Definitivamente, ele é um dos melhores da geração dele. Claro, primeiramente, aprender com um grande jogador. Além disso, ter a chance de jogar ao lado desse tipo de atleta. É muito importante. Eu acredito que isso proporciona um gás a mais para todos. Estou ansioso para isso”, afirmou o alemão.

Sobre a pluralidade do plantel na temporada 2020/21

“Para todo técnico do mundo é ótimo ter várias opções. E para um jogador, isso significa que você terá que melhorar, pois você poderá ser substituído por um outro grande jogador. Portanto, é bom para mim, bom para o técnico e bom para todos. Inclusive, individualmente”, salientou.

“Você tem que olhar na lista [de jogadores] e saber que há muita competição. Não só nesse ano, mas no ano passado também. É como funciona o futebol e basicamente tudo nele. Você tem que lutar pelo seu espaço. Isso é muito bom, concluiu Antonio Rudiger.

O primeiro jogo do Chelsea no Campeonato Inglês será contra o Brighton. O jogo está agendado para segunda-feira (14), às 16h15, em Brighton. As equipes se enfrentaram em um amistoso, no dia 29 de agosto, empate em 1 a 1, no mesmo Amex Stadium, casa dos Seagulls.

