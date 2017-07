Antonio Conte assina novo contrato com o Chelsea

O Chelsea anunciou que o técnico, Antonio Conte, assinou um novo contrato por mais dois anos com o clube azul. O campeão da Premier League falou sobre a decisão.

“Eu estou muito feliz por ter assinado um novo contrato com o Chelsea. Nós trabalhamos extremamente duro em nosso primeiro ano para conquistar algo incrível, o que estou muito orgulhoso. Agora, nós devemos trabalhar ainda mais duro para continuar no topo”.

“Os fãs do Chelsea têm me dado muito apoio desde que cheguei aqui, um ano atrás e isso é importante para nós continuarmos juntos no sucesso”.