Alonso exalta boa fase do Chelsea

O Chelsea mudou da água para o vinho depois da chegada de Thomas Tuchel. O técnico alemão alterou o esquema do time e deu mais espaço para jogadores, antes esquecidos no elenco. O lateral-esquerdo, Marcos Alonso, foi um desses atletas.

Com Frank Lampard comandando o grupo, Alonso teve apenas três atuações. Com Tuchel, por outro lado, o espanhol é peça importante na boa fase que os Blues tem trilhado.

Alonso teve outra atuação de destaque na vitória de ontem sobre o Everton, por 2-0. Ele participou ativamente do primeiro gol, cruzando para Kai Havertz finalizar. Depois, ele teve chance de ampliar o placar, mas parou em Jordan Pickford.

O defensor comentou o desempenho na partida contra aos Toffees, em Stamford Bridge.

“Não é fácil passar pelo meio, então gosto de fazer essas corridas de largura para dentro. Estou feliz por ter conseguido a assistência e um pouco decepcionado com essa chance. Eu estava perto de marcar, mas tenho que continuar trabalhando e espero que o próximo gol chegue. Quando você está controlando o jogo como nós estávamos, isso te dá um pouco mais de liberdade, mas precisamos ficar juntos para atacar e defender bem. É isso que almejamos e é assim que tem que ser para continuar melhorando da maneira certa.”

Alonso e o bom momento dos Blues

O Chelsea já acumula 11 jogos de invencibilidade com Thomas Tuchel no comando. Na Premier League, os Blues ocupam a quarta colocação com dois pontos à frente do quinto lugar, West Ham. Além disso, a defesa azul vem de quatro jogos sem sofrer gol.

Alonso destacou o bom momento vivido pelo time nas competições que disputa e pede para que equipe siga trabalhando duro.

“Estamos em uma boa posição agora. Mas nós temos que continuar ganhando jogos. A única maneira de fazer isso é continuar trabalhando duro. Estamos treinando bem, trabalhando muito, mas precisamos aproveitar esse momento agora e continuar vencendo jogos para chegar mais perto do topo. Agora, nós temos outro jogo difícil no sábado em Leeds. Precisamos apenas nos concentrar em ter uma boa recuperação e estar prontos para isso.”

Marcos Alonso e os companheiros de Chelsea voltam a campo na manhã deste sábado, contra o Leeds United, fora de casa. Se vencer, os Blues podem ficar mais próximos das primeiras posições e ficarem mais perto de garantir vaga na próxima UEFA Champions League.

