Abraham desencanta e volta a marcar após seis meses

Na última terça-feira o Chelsea bateu o Crystal Palace fora de casa por 3-2. Os gols dos Blues foram marcados por Olivier Giroud, Christian Pulisic e Tammy Abraham, que entrou no segundo tempo. O tento anotado pelo inglês encerrou um jejum de quase seis meses sem balançar as redes. Entretanto, o jovem continua sendo o artilheiro do time na temporada com 16 gols marcados somando todas as competições.

O período de seca abrange 10 jogos em que Abraham entrou em campo, como titular ou reserva. Oito deles foram disputados pela Premier League, um pela FA Cup e outro pela Champions League. Contudo, um atenuante para a falta de gols foi a parada das competições por mais de três meses. Além disso, Abraham ficou fora de quatro partidas por lesão e uma por escolha do técnico durante o período. Ou seja, em parte a quantidade de tempo sem marcar se deu por fatores externos.

Ao todo, Abraham esteve em campo por 506 minutos no período em que não modificou o placar. Assim, se jogasse todos os 90 minutos, seriam somente pouco mais de cinco partidas de “seca”. Além disso, o jovem deu uma assistência no empate contra o Arsenal, ainda no mês de janeiro. Portanto, apesar de não marcar, antes de se lesionar e da interrupção das competições, o atleta se mostrava participativo.

A próxima oportunidade que o inglês terá de voltar ao seu estado mais artilheiro será no sábado (11). O Chelsea visita o Bournemouth em jogo válido pela 35ª rodada da Premier League. Todavia, Abraham terá a concorrência de Giroud, que já marcou três vezes em cinco oportunidades desde o retorno.

Exaltado pelo técnico

Antes da partida, Frank Lampard havia ressaltado a importância de Abraham recuperar seu faro de gol. Em meio a conversas de renovação e especulações sobre seu futuro no clube com a chegada das novas contratações, o jovem deu a resposta necessária dentro de campo.

“Esse gol será muito importante para Tammy porque ele está desesperado por gols”, Lampard analisou após a partida. “Ele não marcou por algum tempo. Assim, isso aumenta sua confiança e é bom para mim porque me dá outras opções”, completou. Abraham entrou no segundo tempo e, aos 71 minutos, marcou o gol da vitória completando boa jogada de Ruben Loftus-Cheek.

Além disso, o manager ainda afirmou em outra entrevista que as negociações de um novo contrato com o atacante não afetavam o seu desempenho. “Eu acredito que não estamos em um ´nível crítico com o contrato de Tammy”, disse Lampard antes da partida contra o Crystal Palace. “Eu deixarei isso para ele e o clube decidirem. Não acho que é algo que está tão presente nos pensamentos dele”, concluiu.

O treinador ainda avaliou que normalmente essas situações se resolvem sozinhas e que o foco agora é jogar bem. Os rumores sobre as tentativas de renovação de Abraham aumentaram nos últimos dias. Além disso, a imprensa inglesa noticiou que o jogador teria recusado um salário inferior às 130 mil libras semanais, o mesmo que o companheiro de academia Callum Hudson-Odoi.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp