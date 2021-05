A tão esperada final da Women’s Champions League

O Chelsea Women foi campeão da Women’s Super League no último domingo, entretanto a temporada ainda não acabou, uma vez que as atenções se voltam para a final da Champions League contra o Barcelona.

Onde, quando e como assistir?

A decisão da competição europeia está marcada para o próximo domingo, dia 16, às 16 horas de Brasília. A sede será o estádio de Gamla Ullevi, situado em Gotemburgo, Suécia.

A partida terá transmissão da ESPN Brasil, pelo site e aplicativo oficiais do Chelsea assim como no youtube da BT Sport. Contudo, no Brasil só é possível assistir as duas últimas opções com a utilização de um VPN.

O adversário

O oponente das Blues na grande final será o Barcelona, que fará sua segunda final de Champions League, tendo perdido a primeira para o Lyon.

Da mesma forma que o Chelsea, as Culés foram campeãs de sua liga nacional e mantiveram uma incrível marca de 100% de vitórias. Além disso, a única derrota do time catalão foi contra o Manchester City, nas quartas de final da Champions.

Até chegar na decisão da Europa, as espanholas passaram por PSV nos dezesseis-avos (8 x 1), Fortuna Hjørring nas oitavas (9 x 0), Manchester City nas quartas (5 x 1) e, por fim, PSG nas semis (3 x 2).

Os destaques ficam com as atacante Alexia Purtellas e Lieke Martens, a goleira Sandra Paños e a meia Caroline Hansen.

Primeira final e como o time chega

Falando do time de Emma Hayes, é a primeira vez que o clube chega na decisão da Champions League. Após cair duas vezes nas semifinais, em 2017/2018 (eliminadas pelo Wolfsburg) e em 2018/2019 (eliminadas pelo Lyon), finalmente as inglesas quebraram a barreira.

A jornada até a final, entretanto, não foi nada fácil. Primeiramente as Blues eliminaram o Benfica nos dezesseis-avos (8-0), Atlético Madrid nas oitavas (3-1), Wolfsburg nas quartas (5-1) e Bayern de Munique nas semis (5-3).

Como já citado, as inglesas foram campeãs da liga nacional e, até então, não possuem nenhuma lesão além de Maren Mjelde, que machucou em março e perderá o resto da temporada.

Como curiosidade, Fran Kirby é a artilheira desta edição da Champions, empatada com Jenni Hermoso, atleta do Barcelona. Ou seja, além da taça, o jogo também pode decidir a Chuteira de Ouro.

