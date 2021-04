A semana das pedreiras do Chelsea Women

A reta final da temporada 20/21 chegou e, com ela, vem uma sequência de desafios para o Chelsea. Com briga pela liderança e ida na Champions, veja como será a semana de Emma Hayes e sua equipe.

A “final” da WSL

Primeiramente, as Blues encaram o Manchester City na quarta-feira. Além de ser um jogão por si só, o fato de ser o duelo entre os dois times que disputam o título torna tudo mais interessante.

Apenas dois pontos separaram os Citizens do líder Chelsea. As segundas colocadas vem de quatro vitórias seguidas, apesar de em uma delas terem sido eliminadas pelo Barcelona na Champions League. A partida mais recente foi uma goleada de 8 a 0 em cima do Aston Villa, pela Women’s FA Cup.

Em contrapartida, o time de Londres está sem perder a 12 jogos e busca ampliar a sequência invicta. Em caso de vitória, as Blues podem ser consagradas campeãs na rodada seguinte, se vencer novamente. A última partida foi um triunfo de 5 a 0 contra o London City Lionesses, também pela Copa Nacional.

Manchester City x Chelsea será no dia 21 de abril, às 14 horas de Brasília. A partida terá lugar no Academy Stadium, em Manchester.

A primeira batalha da semi

Em seguida ao duelo pela WSL, o Chelsea encara o Bayern de Munique, pela ida das semifinais da Champions League.

Após eliminar o Wolfsburg, as inglesas terão outro clube alemão em seu caminho. Já tendo igualado suas melhores campanhas na competição europeia (17/18 e 18/19), agora Emma Hayes busca quebrar essa marca junto ao seu time.

Pelo lado de Munique, a equipe é a atual líder da Bundesliga e mantinham 100% de vitórias na temporada. Porém, a maré virou contra as bávaras, que acumulam duas derrotas seguidas, para Wolfsburg e Hoffenheim. Todavia, apesar dos resultados recentes, o Bayern continua uma ameaça e a promessa de um grande jogo se mantém.

A primeira partida será no dia 25 de abril, ao meio-dia no horário de Brasília. As Blues viajarão para a Alemanha na ida e irão decidir em casa.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp