XIV Processo Seletivo do Chelsea Brasil

Mais uma temporada começa, e o Chelsea Brasil inicia o seu décimo quarto Processo Seletivo. Esta é a sua chance de se tornar um membro da Família Chelsea Brasil, e do maior site em língua portuguesa sobre o Chelsea no mundo.

Com isso, está feito o convite. Se você participou dos processos seletivos anteriores mas não foi escolhido, não desanime, esta pode ser a sua chance de fazer parte da nossa equipe.

Para participar, basta mandar um email com os dados abaixo para rafael@chelseabr.com (fique atento ao email de confirmação, caso não o receba, entre em contato). O prazo de inscrições vai até o dia vinte e um (21) de agosto. É necessário um bom domínio da língua portuguesa e da língua inglesa, além de tempo livre diariamente. O trabalho não é remunerativo.

Ficha de inscrição

Nome Completo:

Idade:

Cidade:

E-mail:

Facebook (link do perfil):

Estuda/Trabalha em qual(is) período/semestre(s):

Período em que possui tempo livre:

Possui ou faz parte de outro blog/site? Se sim, qual?

Tem conhecimento da língua inglesa? Nada, pouco, mais ou menos, muito?

Anexado ao e-mail, mande um texto com, no mínimo, 20 linhas a respeito de um dos assuntos abaixo (Atenção: textos com menos de 20 linhas não serão aceitos):

– Diego Costa x Antonio Conte: quem está certo?;

– A saída de John Terry;

– Analise o mercado de transferências do Chelsea;

Após o período de inscrição, a equipe do site analisará os interessados e entrará em contato. Inscreva-se, participe do maior site sobre o Chelsea no Brasil.

