Chelsea Brasil E-Sports tem semana cheia de vitórias

O Chelsea Brasil E-Sports teve uma semana de muitas vitórias. No entanto, os esforços não foram suficientes para sair com o título do Campeonato Cearense Super VS. No primeiro jogo da decisão, os Blues foram derrotados por 2 a 0 pelos Destruidores e na volta não passaram de um empate.

Pela Copa VPN Brasil, a equipe perdeu na primeira partida para o Raça Negra, por 1 a 0 e na segunda partida acabou empatando em 1 a 1. Sendo assim, o clube ocupa a sexta colocação do grupo 10.

Na Liga Classificatória da EFA, os Blues foram excelentes. Em três jogos obtiveram três vitórias e agora ocupam a terceira colocação do grupo 3, com 20 pontos. Na primeira partida, o Chelsea venceu o Supremo por 3 a 0. Em seguida, venceu o CRD E-Sports por 3 a 1 e finalizou com 4 a 2 sobre o Desgraça ES.

Pela Copa VPL Brasil, a equipe disputou apenas uma partida e venceu. Vitória fácil contra o Resenha por 3 a 1. Na Copa do Brasil Super VS, os Blues apenas empataram contra o Coisas Leves em 2 a 2, na única partida disputada pela competição na semana.

Confira abaixo os resultados e o destaque da semana:

